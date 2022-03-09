Doğduğu günden beri çare arıyor!

Carolina Fenner kızı Luna’yı 2019 yılında kucağına aldığında yaşanacakları tahmin edememişti. Fenner, “Sadece normal bir normal yaşam için hazırlandık” dedi. Luna yüzünün çoğunu kaplayan dev bir Melanositik nevus ile doğdu. Melanositik nevus, halk arasında ben olarak biliniyor.

Luna’nın ailesi yüzünün neredeyse tamamını kaplayan benin kanserli olması ihtimali yüzünden dünyanın dört bir tarafında uzman arayışına başladı. Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir saat uzaklıktaki bir kasabada yer alan poliklinikle anlaştılar. Anne Fenner, "Daha az agresif bir prosedürü olduğunu söylediler. Oraya gitmemizin ana nedeni buydu" dedi.

LAZER TEDAVİSİ GÖRDÜ

2019 sonbaharından geçen yılın sonlarına kadar, ikisi lazer tedavileri için Rusya'ya birden fazla defa gittiler. Ancak işler Fenner'ın umduğu gibi gitmedi. Küçük Luna'nın gözlerinin etrafında kalan son lekeler, görüşünü tehdit eden yara dokusu yarattı.

"GÖZLERİ AÇIK UYUYOR"

Anne Fenner, "Gözleri açık uyuyor. Artık kapatamıyor, biz de bundan korkmaya başladık çünkü kör olabilir” dedi. Kızının durumu kötüye gidince yaşadığı Güney Florida'daki uzmanlardan yardım istedi. ABD’li doktorlar küçük kızın tedavisinin yanlış yapıldığını iddia ederek yeni bir tedavi süreci başlattı. Ancak ailenin yeni bir tedavi sürecinin masrafını karşılayacak durumu kalmadı. Yaşadıkları yerde yardım kampanyası başlatan aile, insanların desteklerini bekliyor.