Doğmadan müzisyen oldu

ABD’li psiko-rock grubu Pychic Ills’in üyeleri Elizabeth Hart ve Iván Diaz Mathé’nin 2 yaşındaki kızları sıradışı bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Luca Yupanqui adlı çocuğun anne karnında çıkardığı seslerden oluşan “Sounds of Womb” (Rahimdeki Sesler) adlı albüm dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Çocuğun ebeveynleri, Hart’ın karnındaki sesleri beş saat süren "hamilelik meditasyonu" esnasında kaydettiklerini ve "biyosonik MIDI teknolojisi" kullandıklarını belirtti. Kayıtların daha sonra Hart ve Diaz Mathé'nin "mümkün olduğunca az müdahale etmeye çalışarak Luca’nın mesajının ham haliyle var olmasına izin vererek" düzenlendiği ifade edildi.