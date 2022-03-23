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'Doğrudan karşı karşıya gelebiliriz'

Ukrayna'yı işgal etmeyi sürdüren Rusya'dan gelen son dakika açıklaması yeni ve daha büyük çaplı bir savaş olasılığına göndermede bulunuyor. Rusya, NATO ile doğrudan çatışma yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.

23 Mart 2022 Çarşamba 11:49
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'Doğrudan karşı karşıya gelebiliriz'
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya dünyaya kafa tutmayı sürdürüyor. Rusya'dan gelen son açıklama NATO ile savaş iması barındırması açısından tedirgin etti. NATO'da Ukrayna'ya destek amaçlı barış güçleri gönderilmesinin gündeme gelmesi üzerine Rusya'dan savaşa dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderildiği takdirde bunun Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açabileceğini ifade etti.

Polonya geçen hafta Ukrayna'ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev'in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini belirtti. (Reuters)

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