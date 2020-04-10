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Doğu Afrika öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerinin gelecek yağmur döneminde öncekilerden 20 kat büyük bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini bildirdi.

10 Nisan 2020 Cuma 14:25
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Doğu Afrika öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya

BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FOA) yapılan açıklamada, COVID-19’a rağmen bölge ülkelerinde çöl çekirgesi istilasına karşı ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Şimdiye kadar 10 ülkede 240 bin hektarlık alanın ilaçlandığı ve 750 kişiye kontrol operasyonlarına ilişkin eğitim verildiği belirtilen açıklamada, özellikle Kenya, Etiyopya ve Somali’deki durumun alarm verici seviyede olduğuna işaret edildi.

Milyonlarca Afrikalı için tehdit

Kontrol çalışmaları hızlandırılmazsa çöl çekirgesi sürülerinin bu yağmur döneminde öncekinden 20 kat daha büyük olabileceği ifade edilen açıklamada, halihazırda gıda yetersizliği yaşayan milyonlarca Doğu Afrikalı için durumun ciddileşeceği vurgulandı.

Açıklamada, iç savaşın yıkıcı etkileriyle karşılaşan Yemen ile İran'ın da tehdit altında olduğu belirtildi.

Günde 150 kilometre yol alıyorlar

Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, günde 150 kilometre yol katedebiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
BM Gıda Ve Tarım ÖrgütüDoğu Afrikaçekirge Istilası
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