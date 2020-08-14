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Doğu Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Doğu Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:57
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Doğu Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Doğu Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,2 olarak kaydetti.

Girit'in güneydoğu ucunda saat 16.46'da meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça'ya 195 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliğini ise 11.67 kilometre olarak ölçüldü. 

 Bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,2 olarak kaydetti.

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

 Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizDeprem
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