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“Doğu Akdeniz'de askeri varlığımızı güçlendireceğiz”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Akdeniz’de askeri varlıklarını güçlendirmeye karar verdiklerini duyurdu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:05
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“Doğu Akdeniz'de askeri varlığımızı güçlendireceğiz”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarının gerginliğe neden olduğunu öne sürerek, bu bölgedeki askeri varlıklarını güçlendirmeye karar verdiklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir gerginliğe neden olan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Macron, Doğu Akdeniz'deki durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Macron, "Türkiye'nin tek taraflı petrol arama kararı tansiyona neden oluyor. Komşu ülkeler arasında barışçıl diyaloğa izin verilmesi için bu durumun sonlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Macron, "Aralarında Yunanistan'ın da olduğu Avrupalı ortaklarımızın işbirliği ile gelecek günlerde Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizFransa
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