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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: NATO unsurları harekat gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz için yayınlanan yeni Navtex'e göre 5-9 Ekim arasında NATO unsurları Deniz Muhafızı Harekatı gerçekleştirecek.

01 Ekim 2020 Perşembe 10:53
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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: NATO unsurları harekat gerçekleştirecek

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan yayınlanan Navtex duyurusunda 5-9 Ekim arasında NATO unsurlarının deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz’de Deniz Muhafızı Harekatı gerçekleştireceği belirtildi.

Denizcilere işbirliği uyarısı

Denizcilere yapılan uyarıda şöyle denildi: "Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir. NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO gemi trafik merkezine bildiriniz."

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