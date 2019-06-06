Doğu Akdeniz’de ABD ve Rus uçakları kapıştı!

Amerikan 6'ncı Filo Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada uluslararası hava sahasında ABD uçağının taciz edildiği belirtilerek şöyle dendi: "Rusya'ya ait SU-35 uçağı gözlem uçağımızı üç defa taciz etti.

Özellikle üçüncü yaklaşma son derece tehlike arz ederek P-8A mürettebatının hayatını riske atmıştır. Rus uçağı yüksek hızda P-8A'nın önünden geçerek tehlikeli türbülans oluşmasına yol açtı.

Rusya'yı uluslararası kurallara uymaya davet ediyoruz."

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Moskova'dan yapılan açıklamada ise Hmeymin Üssü'ndeki radarlarda meçhul bir uçağın tespit edilmesi üzerine SU-35 uçağının havalandığı ve iki kez engelleme yaptığı belirtildi.

Rusya, can güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yaşanmadığını belirtti.