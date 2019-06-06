Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Doğu Akdeniz’de ABD ve Rus uçakları kapıştı!

Doğu Akdeniz üzerinde ABD'ye ait P-8A (Poseidon) keşif uçağıyla Rusya'ya ait SU-35 avcı uçağı arasında it dalaşı yaşandığı duyuruldu

06 Haziran 2019 Perşembe 14:16
Doğu Akdeniz’de ABD ve Rus uçakları kapıştı!
banner44

Amerikan 6'ncı Filo Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada uluslararası hava sahasında ABD uçağının taciz edildiği belirtilerek şöyle dendi: "Rusya'ya ait SU-35 uçağı gözlem uçağımızı üç defa taciz etti.

Özellikle üçüncü yaklaşma son derece tehlike arz ederek P-8A mürettebatının hayatını riske atmıştır. Rus uçağı yüksek hızda P-8A'nın önünden geçerek tehlikeli türbülans oluşmasına yol açtı.

banner41
Rusya'yı uluslararası kurallara uymaya davet ediyoruz."

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Moskova'dan yapılan açıklamada ise Hmeymin Üssü'ndeki radarlarda meçhul bir uçağın tespit edilmesi üzerine SU-35 uçağının havalandığı ve iki kez engelleme yaptığı belirtildi.

Rusya, can güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yaşanmadığını belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DOĞUAkdeniZABDRusHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya’da silahlı saldırı: 16 ölü
Nijerya’da silahlı saldırı: 16 ölü
Putin Anlaşmadan çekilecek
Putin Anlaşmadan çekilecek
AB Konseyi'nden vize ücret zammına onay
AB Konseyi'nden vize ücret zammına onay

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim