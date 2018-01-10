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Doğu Guta'da son 10 günde en az 85 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde son 10 günde en az 85 sivilin öldürüldüğünü açıklayarak, rejimin ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:03
Doğu Guta'da son 10 günde en az 85 sivil öldürüldü
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde son 10 günde en az 85 sivilin öldürüldüğünü açıklayarak, rejimin ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ZeydRaad El Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Guta'da, 31 Aralık 2017'den beri 21'i kadın 30'u çocuk olmak üzere en az 85 sivil öldürüldü, 183 sivil ise yaralandı. En az 2 sağlık merkezi hava saldırısının hedefi oldu, biri artık faaliyet gösteremiyor ve bir sağlık çalışanı da öldürüldü." bilgisini verdi.

Hüseyin, açıklamasında "Doğu Guta'ya rejim ve müttefiklerinin son günlerde havadan ve karadan düzenledikleri saldırılar sonucunda sivil can kayıplarının artmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Doğu Guta'da durumu ağır yaralıların tahliyesinde de başarısız olunduğunun altını çizen Hüseyin, insan hakları hukukunun ihlal edildiğini vurguladı.

Öte yandan, Hüseyin, İdlib'te 2 milyon sivilin, rejim ve müttefikleri ile silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların ortasında kaldığı ve on binlerce sivilin yerinden edildiği uyarısında bulundu.

Suriye'deki Sivil Savunma ekiplerinin AA'ya verdiği bilgilere göre, son 12 günde 147 sivil Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti.

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