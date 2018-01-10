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Doğu Guta'da son 10 günde en az 85 sivil öldürüldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, "Doğu Guta'ya rejim ve müttefiklerinin son günlerde havadan ve karadan düzenledikleri saldırılar sonucunda sivil can kayıplarının artmasını kınıyorum." dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:52
Doğu Guta'da son 10 günde en az 85 sivil öldürüldü
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde son 10 günde en az 85 sivilin öldürüldüğünü açıklayarak, rejimin ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Guta'da, 31 Aralık 2017'den beri 21'i kadın 30'u çocuk olmak üzere en az 85 sivil öldürüldü, 183 sivil ise yaralandı. En az 2 sağlık merkezi hava saldırısının hedefi oldu, biri artık faaliyet gösteremiyor ve bir sağlık çalışanı da öldürüldü." bilgisini verdi.

"İnsan hakları hukuku ihlal edildi"

Hüseyin, açıklamasında "Doğu Guta'ya rejim ve müttefiklerinin son günlerde havadan ve karadan düzenledikleri saldırılar sonucunda sivil can kayıplarının artmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

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