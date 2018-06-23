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Doğu Timor'da Başbakan Vasconcelos yemin ederek görevine başladı

Doğu Timor'un yeni Başbakanı Jose Maria de Vasconcelos yemin ederek görevine başladı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:31
Doğu Timor'da Başbakan Vasconcelos yemin ederek görevine başladı

Kyodo'da yer alan haberde, 2012-2017 yıllarında ülkenin devlet başkanlığını yapan ve "TaurMatanRuak" (iki keskin göz) olarak da anılan Vasconcelos, yemin ederek Başbakanlık koltuğuna oturdu.   

Yemin töreninde konuşan Devlet Başkanı Francisco Guterres, yeni Başbakanın göreve başlamasının, kurumların ve demokrasinin sağlam bir şekilde işleyişinin kanıtı olduğunu belirterek, Vasconcelos'u tebrik etti.

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Yeni kabinenin yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

Devlet Başkanı Guterres, ocak ayında parlamentoyu feshetmişti. Vasconcelos, mayıs ayında yapılan seçimlerde parlamentoda sandalyelerin çoğunluğunu elde eden koalisyonun tek adayıydı.

Endonezya'nın güneyinde yer alan, asırlarca Portekiz kolonisi olan Doğu Timor, daha sonra komşusu Endonezya'nın egemenliği altına girdi ve 1999 yılına kadar bu ülkenin 27. vilayeti olmayı sürdürdü.

Endonezya'nın bölgedeki egemenlik iddialarından vazgeçmesi üzerine 2002 yılında bağımsızlığına kavuşan ülke, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti adını aldı.

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