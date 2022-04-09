Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu! “Duşta bir titreme hissettim”

Beş yaşındaki Nate ve üç yaşındaki Darci'nin ebeveynleri olan 28 yaşındaki Dimitty ve bir metin yazarı olan 42 yaşındaki kocası Jason, ailelerinin tamamlandığına karar verdikten sonra daha fazla çocuk sahibi olmaya çalışmaktan vazgeçmişti. Ancak ikili gerçekleşen sürpriz doğumla hem şaşırdılar hem de sevindiler. Doğuma kadar düzenli bir şekilde regl olduğunu ve yaptığı gebelik testlerinin negatif çıktığını ifade eden Bonnet, doğumun kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu söyledi.

“BİR BEBEĞİN KAFASINI TUTUYORDUM”

Hayatı boyunca kilosunda dalgalanmalar olduğunu söyleyen ve hamile olduğu dönemde aldığı kiloları anlamadığını belirten Bonnet, “Kilolarım tüm hayatım boyunca dalgalandı, bu yüzden birkaç kilo aldığımda hiçbir şey düşünmedim. Doğumdan bir gece öncesinde sadece rahatsız hissetmeye başladım. Bir ay öncesine kadar uçağa binmiştim ve hatta doğumdan altı hafta önce bir rugby sakatlığından sonra röntgen çektirmiştim. Hatta doğumdan bir ay önce bir test yaptım ve negatif çıktı.” dedi.

Doğum yaptığı gece hiçbir şey anlamadığını ifade eden Bonnet, “Saat 1 civarında uyandım ve kendimi çok rahatsız hissettim. Sanki gerçekten tuvalete ihtiyacım vardı ama gidemedim. Acı kötüleşmeye başladı, ben de kendimi daha iyi hissetmek için duş almaya karar verdim. Kocamı uyandırmak istemedim, bu yüzden ışığı kapalı tuttum ve karanlıkta duş aldım.Duşta bir titreme hissettim ve itme dürtüsüyle birden bir bebeğin kafasını tutuyordum” diye konuştu.

Eşi Jason banyodan gelen sesleri duyduktan sonra karısını kucağında bir bebekle kanlar içinde duşun içinde oturmuş halde buldu. Ambulansa haber veren eş, hayatının en büyük şokunu yaşadığını ifade etti. Sağlık görevlileri kordonu kesip anne ve bebeğin iyi olduğundan emin olduktan sonra aileyi hastaneye götürdüler. Bebek ve anne 24 saatlik gözetimin sonrasında evlerine döndü. Dimitty ve Jason, erkek bebeklerine Harvey Eric Barry Timmins adını verdi.