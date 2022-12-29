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Doktorlar bile şok oldu!

Suudi Arabistan'da bir hastanede çalışan doktorlar, yaptıkları keşif karşısında şaşkına döndü. 9 yaşındaki bir çocuğun 'derinlemesine bir temizlik' esnasında elektrikli diş fırçasının baş kısmını yutması üzerine yaşanan ilginç kazanın ardından, çocuğun bağırsaklarında sıkışan elektrikli diş fırçası hekimler tarafından çıkarıldı.

29 Aralık 2022 Perşembe 12:40
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Doktorlar bile şok oldu!



Suudi Arabistan'daki doktorlar Noel günü 9 yaşındaki bir erkek çocuğun bağırsaklarında diş fırçası bulduktan sonra şaşkına döndüler. İsmi açıklanmayan ancak Mekke'de yaşamakta olduğu bildirilen çocuğun elektrikli fırçanın kafasını yanlışlıkla yutmasından sonra yaşananlar herkesi dehşete düşürdü.

ASLINDA ÖLÜMCÜLDÜ

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Yanlışlıkla yapılan "derinlemesine temizliğin" ardından küçük çocuk aceleyle Mekke Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgenler, fırçanın çocuğun midesine takıldığını ve çıkarılmadığı takdirde ölümcül bir bağırsak tıkanıklığına neden olma potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkardı.

20 DAKİKA SÜRDÜ

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Neyse ki, cerrahlar 20 dakikalık bir prosedür ile diş fırçasını çocuğun içinden çıkarmayı başardılar. Hastaneden taburcu edilen genç oyuncunun ise ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanHastaAmeliyat
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