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Doktorlar iğrenç TikTok trendine karşı uyarıyor...

Sosyal medya her geçen gün birbirinden garip akımlara sahne oluyor. Bunlardan sonuncusu ise TikTok’ta başladı. Erkeklerin dikkatini çektiği iddia edilen bu yöntemde, kadınlar vajinal akıntılarını parfüm olarak vücuduna sürüyor! Uzmanlar, bu akımın bir an önce son bulması için çağrıda bulunuyor. Vajinal akıntıyı vücuda sürmek pelvik enfeksiyonlara, pamukçuk oluşumuna, bakteriyel vajinoza hatta kısırlığa neden olabileceğini belirtiyor.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:50
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Doktorlar iğrenç TikTok trendine karşı uyarıyor...


Doktorlar, bekar kadınların vajinal akıntılarını parfüm olarak kullandıkları yeni bir TikTok trendine karşı uyarıda bulunuyorlar.

İLK VİDEO 1,5 MİLYON İZLENDİ

Kulaklarına ve boynun arkasına sıvı bulaşmayı içeren akıma 'vabbing' deniyor. İlk olarak Amerikalı Tiktokker Mandy Lee tarafından popüler hale getirildi. Orijinal videosu 1,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Savunucuları, bazı hayvanlarda eşleri çekmek için vücut tarafından üretilen kimyasallar olan feromonlarını yayarak erkekleri cezbetme şansını artırdığını iddia ediyor.

UZMANLAR HASTALIKLARA KARŞI UYARIYOR

Ancak doktorlar, bunun insanlarda aynı şekilde çalıştığını destekleyen çok az kanıt olduğunu söylüyor ve trendin pamukçuk dahil ciddi vajinal enfeksiyon riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

Londra'da özel bir jinekolog olan Dr. Paraskevi Dimitriadi, MailOnline'a bunun doğurganlıkla ilgili sorunlara da yol açabileceğini söyledi.

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