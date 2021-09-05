Doktorları şaşırtan ameliyat

MİDESİNDE 4 GÜN KALDI

Güneydoğu Avrupa'da denize kıyısı olmayan bir ülke olan Kosova'nın başkenti Priştine'de doktorlar, Nokia 3310 model bir cep telefonunu yutan adamı ameliyat etti. Telefonun adı açıklamayan adamın midesinde dört gün kaldığı belirtildi.

Başarılı operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibinin başındaki doktor Skender Teljaku, adamın midesinden çıkarılan telefonun fotoğrafları ile röntgen ve endoskop görüntülerini Facebook'ta yayınladı.

EN TEHLİKELİ PARÇA BATARYA

Teljaku yaptığı açıklamada, tıbbi ekibin telefonu mideyi kesmeden, endoskop olarak bilinen özel cihazlar kullanarak üç ayrı parçaya ayırmayı başardığını söyledi. Teljaku, ayrıca yaklaşık iki saat süren işlem sırasında "herhangi bir komplikasyon" yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Bununla birlikte 33 yaşındaki adamın telefonu yuttuktan sonra yaşadığı acı nedeniyle Kosova'nın başkentindeki hastaneye gitmeye karar verdiği aktarıldı. Teljaku, özellikle bataryanın en tehlikeli parçası olduğunu, patlayarak hayatı potansiyel olarak tehlikede olan adamın bağırsaklarına kimyasal salabileceğini söyledi.

Adamın telefonu nasıl ve neden yuttuğu bilinmiyor, ancak Teljaku hastanın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

İSHAL, KABIZLIK, KARIN AĞRISI...

Bilim insanlarının bildirdiğine göre, yenmeyen, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yutulan yabancı nesnelerin yaklaşık yüzde 80'i, herhangi bir belirtiye neden olmadan vücuttan atılıyor.

Ancak, büyük, keskin veya zehirli maddelerin yutulması, çıkarılması için acil tıbbi müdahale gerektiriyor. Yenilebilir olmayan bir yabancı cismi yutmak, ne olduğuna ve sindirim kanalının neresinde olduğuna bağlı olarak çeşitli semptomlara neden olabiliyor.

Örneğin mide veya bağırsaklardaki yabancı cisimler, karında ağrı, şişkinlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ateş, dışkıda kan ve ishal veya kabızlık gibi semptomlara yol açabilir.

21 YIL ÖNCE PİYASAYA ÇIKTI

Öte yandan, adamın yuttuğu telefonun ilk versiyonu 21 yıl önce sürüldü. Cihaz, kısmen dayanıklılığı nedeniyle yıllar içinde bir kült haline geldi. Nokia, telefondan dünya çapında 126 milyon adet sattı.