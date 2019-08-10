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Doktorları şaşkına çeviren röntgen: Diz ağrısıyla gitti sonuç şok etti

Dünyanın sayılı metropollerinden New York'ta tıp dünyasını şaşkına çeviren bir tıp olayı yaşandı... Yolda yürürken sırtüstü düşen 63 yaşındaki adam ertesi gün diz ağrısı sebebiyle hastaneye gidince doktorları şaşırttı. Düşmenin etkisini inceleyen doktorlar adamın sağlık durumunu iyi bulduktan sonra her ihtimale karşı röntgen çektirince tıp literatüründe bile görülmeyen bir olaya tanıklık ettiler.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
Doktorları şaşkına çeviren röntgen: Diz ağrısıyla gitti sonuç şok etti

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Urology Case Reports, yakın zamanda New York’ta yaşanan bir tıp olayını sayfalarına taşıyarak tıp literatürüne dahil etti… Olay ABD’nin en turistik kentlerinden biri olan New York’ta meydana geldi.

Sokakta yürürken dengesini yitiren 63 yaşındaki bir adam sırtüstü düştü. Caddede yaşanan bu kaza sonrasında ayağa kalkan ve yaşamına devam eden adam ertesi gün herhangi bir rahatsızlık olmaması için hastaneye gitti. Hastaneye gittiğinde dizinde ağrı hissettiğini söyleyen adamı muayene eden doktorlar sırtüstü düştüğü için bu durumu bir hayli garipsedi. Urology Case Reports’ta yayınlanan makalede doktorlar adamın kafasında ya da sırtında herhangi bir yara olmadığını söyleyerek araştırmayı derinleştirdi ve adamın röntgenini çekti.

OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Fakat kısa bir süre sonra gelen röntgen sonuçları hastanede görevli doktorları şaşkına çevirdi. Zira sırt üstü düşen adamın ne omzunda, ne belinde ne de kafasında bir yara yoktu. Fakat 63 yaşındaki adamın penisinde ciddi bir sertleşme sorunu vardı. Röntgeni inceleyen doktorlar adamın penisinin kemikleşmeye başladığını tespit etti. Talihsiz adamın cinsel organı içinde kemik hücreleri bulunduğunu açıklayan doktorlar, penis kemikleşmesi adı verilen oldukça nadir bir rahatsızlık tespit etti. Bunun çok nadir görülen bir hastalık olduğunu vurgulayan doktorlar, hastalığın sebebinin bazen peyronie hastalığı olduğunu söyledi.

İngiliz basınına da yansıyan bu olayda, röntgeni inceleyen doktorların hastaya durumu söyledikleri de belirtildi. Fakat bu açıklamanın ardından hastanın tıbbi müdahale istemediği ve hastaneden çıktığı ifade edildi. Hastanın sağlık durumunun nasıl olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Urology Case Studies’teki makaleyi yazan Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden Georges El Hasbani, “Bu olay çok nadir görülüyor. Tıp literatüründe bu konuda yazılmış 40’tan az makale var. Bu rahatsızlığın sebebini henüz bilemiyoruz zira hasta, tedaviyi reddetti. Bu hastalığın çareleri arasında ağrı kesici kullanmak, esnetmek, vakum, şok tedavisi ya da ameliyat olabilir” dedi.

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RöntgenDoktorHaber
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