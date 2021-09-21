Dolunay Uyku Düzenini Bozuyor



Araştırmaya daha önce bir klinikte uyku düzenleri incelenen 33 kişi alınmış. Bu deneklerin uyku sırasında beyin faaliyetleri sürekli ölçülmüş. Yapılan ölçümlerin incelenmesi sonucu, dolunay döneminde uyku düzeninin, iddia edildiği gibi, bozulduğu belirlenmiş.



Cajochen, “Dolunay zamanı, insanlar en az %30 oranında daha az derin uyuyor. 20 dakika daha uz uyuyorlar ve her zamankinden 5 dakika daha geç uykuya dalıyorlar,” diyor.



Araştırmacı, insanların uyku düzeninin genellikle 24 saatlik biyolojik ritimden etkilendiğini, dolayısıyla, ayın evrelerinin bu düzene etkisinin hala tam olarak bilinmediğini söylüyor. 24 saatlik biyolojik saatte hormon salınımı uyku ve uyanma döngüsünü belirliyor. Bu içsel biyolojik saat, karanlık ve gün ışığından da etkileniyor. Basel Üniversitesi araştırmacıları vücudu uykuya hazırlayan melatonin hormonunun dolunay zamanında azaldığını da belirlemiş.



Doktor Cajochen, “Dışarısı karanlık olduğunda vücut, bu karanlığı uyku zamanı olarak algılıyor. Melatonin de vücudu uykuya hazırlıyor. İşte bu hormon, dolunay zamanı vücutta azalıyor. Bu yüzden de dolunay da uyku düzeni bozuluyor,” diyor.



Cajochen, “ay ritmi” olarak adlandırdığı bu durumun, tarih öncesi dönemlerden kaldığı görüşünde. Araştırmacı insanların üreme ve diğer faaliyetlerini etkileyen ay ritminin hala hayvanlar ve deniz canlılarında etkili olduğunu söylüyor.



“Diğer canlılarda 24 saatlik günlük ritimle ay ritmi hala birbiriyle etkileşim halinde. Ama insanlarda bu etkileşim hala var mı, bilmiyoruz. Yani insanlarda ay ritmi, yani biyolojik bir ay saati var mı, varsa nerede bilmiyoruz. Oysa 24 saatlik günlük biyolojik saatin var olduğunu ve beyindeki yerini biliyoruz. Ay saati ise hala bir sır,” diyor Doktor Cajochen.



Araştırmacı, ayrıca, eğer insanlarda bir “ay saati” varsa bunun insanların davranış ve ruh hallerini de etkileyeceğini söylüyor.