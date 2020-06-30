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Domuzdan insana bulaşma ihtimali bulunan yeni bir virüs tespit edildi

Çin'deki bilim insanları, pandemiye dönüşme ihtimali bulunan yeni bir tür virüs keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüs, hızla yayılmaya uygun özellikler barındırıyor.

30 Haziran 2020 Salı 10:59
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Domuzdan insana bulaşma ihtimali bulunan yeni bir virüs tespit edildi

Domuzlarda, insanlar için daha bulaşıcı olma riski taşıyan yeni bir virüs tespit edildi.

Uzmanlar virüsün yakın zamanlı bir tehdit olmadığını söylüyor; ancak pandemi durumuna gelmeden yakından izlenmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili araştırma sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) tarafından yayımlanan makalede yer aldı.

Araştırmada 2011-2018 yılları arasında domuzlarda tespit edilen virüsün 'pandemik olmaya aday temel özellikler' barındırdığı tespit edildi.

Virüs halihazırda insanlara bulaşma riski taşıyor. Çalışmanın yazarları ise, domuz çiftliği işçilerinin kanlarında virüs seviyelerinin yükseldiğini belirterek, acil olarak uyarı yapılması gerektiğini söylüyor. 

Domuzlar virüslerin kombinasyonu için uygun bir aracı

PNAS çalışmasında, domuzların pandemik influenza virüslerinin kombinasyonu ve üretimi için önemli bir aracı olarak kabul edildiği, sorunun sistematik gözetim altına alınması gerektiği çağrısı yapıldı.

Çalışmada tanımlanan yeni virüs, 2009 yılında ortaya çıkan H1N1 virüsünün yeni bir kombinasyonundan oluşuyor.

Washington Üniversitesi'nde biyolog olan Carl Bergstrom ise, "İnsanlara bulaşma yeteneğine sahip olsa da, yeni virüse beş yıl boyunca maruz kalınmasına rağmen insanlar arasında yayıldığına dair bir kanıt yok" dedi.

Anahtar Kelimeler:
DomuzVirüs
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