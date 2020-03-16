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Donald Trump, aşının sadece ABD için üretilmesini istiyor

Die Welt’e göre Trump yönetimi, Korona Virüs aşısını “Yalnızca ABD için” almaya çalıştığı açıklamasında bulundu.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:33
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Donald Trump, aşının sadece ABD için üretilmesini istiyor


  Die Welt, Trump yönetiminin bir Korona Virüs aşısı hakkındaki araştırmasını ABD'ye taşıması için, Alman bir biyofarmasötik firmasına “Büyük miktarlarda para” teklif ettiği bilgisini verdi.


   Alman gazetesi German Daily’ye göre, Beyaz Saray'ın Tuebingen merkezli bir araştırma şirketi olan CareVac'ı yeniden yerleştirme girişiminin hazır olduğunda, ilaca özel erişim sağlamayı amaçladığını bildirdi.


   Mahkeme, Alman hükümet yetkilisinin teklifin “yalnızca ABD için” aşı geliştirmek olduğunu söyleyerek, Alman hükümetinin kendi mali teşviklerini güçlendirebilmek açısından, şirketi ülkelerinde tutmak istedikleri bilgisi de verildi.
   Alman Sağlık Bakanlığı, Reuters'ın sunduğu raporun doğru olduğu açıklamasında bulundu.


   CareVac, şu anda Korona Virüs için bir aşı üzerinde çalışan birkaç şirketten bir tanesidir.


   Geçtiğimiz hafta açıklama yapan şirket, Haziran veya Temmuz ayına kadar deneysel bir aşının hazır olmasını umduklarını ve kısa bir süre sonra insanlar üzerinde test yapmaya başlayacaklarını söyledi.


Die Welt’e göre Trump yönetimi, Korona Virüs aşısını “Yalnızca ABD için” almaya çalıştığı açıklamasında bulundu.

Donald Trump, aşının sadece ABD için üretilmesini istiyor

   Die Welt, Trump yönetiminin bir Korona Virüs aşısı hakkındaki araştırmasını ABD'ye taşıması için, Alman bir biyofarmasötik firmasına “Büyük miktarlarda para” teklif ettiği bilgisini verdi.


   Alman gazetesi German Daily’ye göre, Beyaz Saray'ın Tuebingen merkezli bir araştırma şirketi olan CareVac'ı yeniden yerleştirme girişiminin hazır olduğunda, ilaca özel erişim sağlamayı amaçladığını bildirdi.


   Mahkeme, Alman hükümet yetkilisinin teklifin “yalnızca ABD için” aşı geliştirmek olduğunu söyleyerek, Alman hükümetinin kendi mali teşviklerini güçlendirebilmek açısından, şirketi ülkelerinde tutmak istedikleri bilgisi de verildi.
   Alman Sağlık Bakanlığı, Reuters'ın sunduğu raporun doğru olduğu açıklamasında bulundu.


   CareVac, şu anda Korona Virüs için bir aşı üzerinde çalışan birkaç şirketten bir tanesidir.


   Geçtiğimiz hafta açıklama yapan şirket, Haziran veya Temmuz ayına kadar deneysel bir aşının hazır olmasını umduklarını ve kısa bir süre sonra insanlar üzerinde test yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Die Welt'in o haberi

The Trump administration offered “large sums of money” to a German biopharmaceutical firm to move its research on a coronavirus vaccine to the US, according to Die Welt.

The German daily reported that the White House attempt to relocate CareVac, a research company based in Tuebingen, was aimed at securing exclusive access to the drug when it was ready. It quoted a German government official saying the offer was to develop the vaccine “only for the United States”.

The move prompted the German government to offer its own financial incentives to keep the company in the country, the report added. 

A German Health Ministry later confirmed the report to Reuters. 

CureVac is one of a number of companies currently working on a vaccine for the coronavirus. Last week it said it hopes to have an experimental vaccine ready by June or July, and would push for human testing soon after. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs AşısıTrump
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Kıprıslı 2020-03-16 16:38:19

Acıba bu virüsün aşısı hazır mıydı virüsü dünyaya yaymadan önce?;)

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w 2020-03-16 16:42:48

başka ülkeler bulunca bidaha düşünsün..

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