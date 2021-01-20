Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı

Trump, ailesi ve beraberindeki heyetle, Maryland'deki Andrews Hava Üssü'nden başkanlık uçağıyla Florida'ya hareket edecek.
Trump, uçuştan önce konuşuyor:
Gerçekten olağanüstü bir 4 yıldı. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum.
-Önemli çalışmaları hayata geçirdik. Rakamlar da bunu dile getiriyor. Pandemi olmasaydı belki de tarihte yakalanmamış rakamlara ulaşabilirdik.
-Azimli bir şekilde çalıştık ve her şeyi sahada gerçekleştirdik. 75 milyon oy aldık ki bu tarihte bir rekordur.
-Özetle, olağanüstü insanlarsınız. Burası muhteşem bir ülke. Sizlerin başkanı olmuş olmak benim için onurdur.
-Her zaman sizin için savaşacağım.
Yeni yönetime başarı diledi
-Umarım yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Onların da başarılı olacaklarını düşünüyorum, bunun için gerekli her şeye sahipler.
-Daha iyisini yapamazdık. Bu bir veda ama başka bir şekilde yeniden bir araya geleceğiz, sizleri seviyoruz.
-Mike Pence'e, Kongre'ye teşekkür etmek istiyorum. Washington DC'deki tüm başarılı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
-Hepinize güzel bir hayat ve mutluluklar diliyorum.