Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı

Trump, ailesi ve beraberindeki heyetle, Maryland'deki Andrews Hava Üssü'nden başkanlık uçağıyla Florida'ya hareket edecek.

Trump, uçuştan önce konuşuyor:

Gerçekten olağanüstü bir 4 yıldı. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum.

-Önemli çalışmaları hayata geçirdik. Rakamlar da bunu dile getiriyor. Pandemi olmasaydı belki de tarihte yakalanmamış rakamlara ulaşabilirdik.

-Azimli bir şekilde çalıştık ve her şeyi sahada gerçekleştirdik. 75 milyon oy aldık ki bu tarihte bir rekordur.

-Özetle, olağanüstü insanlarsınız. Burası muhteşem bir ülke. Sizlerin başkanı olmuş olmak benim için onurdur.

-Her zaman sizin için savaşacağım.

Yeni yönetime başarı diledi

-Umarım yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Onların da başarılı olacaklarını düşünüyorum, bunun için gerekli her şeye sahipler.

-Daha iyisini yapamazdık. Bu bir veda ama başka bir şekilde yeniden bir araya geleceğiz, sizleri seviyoruz.

-Mike Pence'e, Kongre'ye teşekkür etmek istiyorum. Washington DC'deki tüm başarılı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

-Hepinize güzel bir hayat ve mutluluklar diliyorum.