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Donald Trump boksta Putin'i alt edebileceğini öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i boks müsabakasında mağlup edebileceğini söyledi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:05
Donald Trump boksta Putin'i alt edebileceğini öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde yaptığı konuşmada, judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i olası bir boks müsabakasında alt edebileceğini iddia etti.

Destekçileri karşısında konuşan Donald Trump, Temmuz ayında Finlandiya'da bir araya geldiği Putin ile yaptığı görüşme için medyayı, kuyu kazmakla suçladı ve şu sözleri söyledi:

"Putin çok iyi biri. Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Medya, Putin ile beni bir boks müsabakasının içine sokmak istiyor. Sanırım oldukça iyi performans gösterirdim"

Golf sporu ile ilgilenen Donald Trump, ABD tarihinde canlı yayında birini yumruklayan ilk başkan olarak da biliniyor.

Trump geçtiğimiz Temmuz ayında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Twitter hesabında, boks müsabakası görmek isteyen çok sayıda düşmanı rahatsız edecek kadar Putin'le iyi anlaştığı notunu paylaşmıştı.

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ABD Başkanı Donald TrumpBoksPutinHaber
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