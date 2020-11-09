Donald Trump'ın eski danışmanı: Melania Trump boşanma davası açacak

Newman açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melania çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler. Ancak bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melania'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu."