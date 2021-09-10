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Donald Trump: Joe Biden'ı boksta deviririm

Eski ABD başkanı Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden’ı boksta çok kolay devirebileceğini söyledi. Boks maçı etkinliğinde konuşan Trump, "Muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu. Onu ilk saniyelerde devirirdim" yorumunda bulundu.

10 Eylül 2021 Cuma 16:43
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Donald Trump: Joe Biden'ı boksta deviririm

Geçtiğimiz yıl ABD seçimlerinde Joe Biden’a kaybeden Donald Trump, boks maçı yorumculuğuna soyundu.

Geçmişte televizyonda reality show geçmişi bulunan de Trump, Evander Holyfield (58) ile Vitor Belfort (44) karşılaşmasının tanıtım etkinliğinde Biden’ı unutmadı.

Trump, "Boks dövüşü için profesyonel birisini seçmek zor olurdu. Bunu pas geçeceğim çünkü çok tehlikeli. Ancak muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu" dedi.

Trump, "Biden'ı çok rahat ve hızlı bir şekilde devirirdim. İlk saniyelerde yere düşerdi" diye konuştu.

Biden, seçimlerden önce verdiği bir röportajda Trump’ı kadınlarla ilgili cinsiyetçi sözlerinden ötürü lise kabadayılarına benzetmiş ve eğer okulda olsalardı kabalıklarından ötürü onu cehennemi görene kadar döveceğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpJoe Biden
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