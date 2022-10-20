Donald Trump, kendisine yönelik tecavüz soruşturmasında ifade verdi...

Donald Trump, 1990'ların ortasında bir mağazanın soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini öne süren gazeteci E. Jean Carroll tarafından açılan davada yeminli ifade verdi. Carroll 2019’da yaşadıklarını ilk kez kamuoyu ile paylaşmıştı.

Carroll’u temsil eden Kaplan Hecker & Fink adlı hukuk firmasının sözcüsü, "Müvekkilimiz E. Jean Carroll adına bugün Donald Trump'ın ifadesini alabildiğimiz için mutluyuz. Daha fazla yorum yapamıyoruz” dedi.

"ABD'NİN HUKUK SİSTEMİ TAM BİR REZALET"

ABD’nin eski başkanı ise Carroll'ın tecavüz iddiasının "aldatmaca ve yalan" olduğunu söyledi. Trump geçen hafta, yeminli ifadeye çağrıldıktan sonra ABD’nin hukuk sistemini "rezalet” olarak nitelendirerek, “Şimdi tek yapmam gereken, adımı ondan ve avukatının bana yönelik sahte saldırılarından temizlemek için yıllarca daha fazla yasal saçmalıktan geçmek. Bu ancak Trump'ın başına gelebilir!” şeklinde tepki göstermişti.

Diğer taraftan Trump'ın hukuk ekibi, onun henüz başkan olduğu dönemde açılan davadaki ifadesini ertelemek için yıllarca çalıştı. Geçen hafta bir federal yargıç, Trump'ın başka bir erteleme talebini reddetti.

İFTİRA DAVASI AÇILDI

Bununla birlikte Trump, Carroll'ın iddialarıyla ilgili herhangi bir kovuşturma ile karşı karşıya kalmadı. Çünkü, ABD yasalarına göre 1990'larda meydana gelen cinsel saldırılarla ilgili cezai suçlamaların süresi çoktan doldu. Benzer yasal süreler, cinsel saldırıyla ilgili hukuk davaları için de geçerli. Carroll bu yüzden Trump'a iftira davası açmayı seçti. 78 yaşındaki kadın, Trump’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu inkar ettiğini, güvenilirliğine ve karakterine yönelik saldırıların itibarını zedelediğini savundu.

Ayrıca, Trump'ın ifadesi sırasında söylediği herhangi bir şey, potansiyel olarak yaklaşan bir hukuk davasında kanıt olarak kullanılabilir. New York milletvekilleri kısa süre önce cinsel şiddete maruz kalanlara, saldırganlarını eski saldırılar nedeniyle dava etmeleri için bir yıllık bir süre verdi. Carroll'ın avukatı mahkemeye, Kasım ayı sonlarında bu iznin yürürlüğe girmesinin ardından Trump'a karşı böyle bir dava açmayı planladığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Carroll'ın anlattıklarına göre, gazeteci 1990’lı yılların ortasında 5. Cadde’deki Bergdorf Goodman mağazasında alışveriş yaparken Trump'a çarptı. Trump daha sonra Carroll’a mağazada bir hediye seçmesine yardım etti ve ikili bir süre sohbet etti. Ancak, Carroll, soyunma odasında kısa bir süre yalnız kaldıklarında Trump’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

"BENİM TİPİM DEĞİL"

Yakın tarihli bir açıklamada ise Trump bu hikayeyi “tam bir dolandırıcılık işi” olarak nitelendirdi. Trump, "Bu kadını tanımıyorum, kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, görünüşe göre yıllar önce kocasıyla bir ünlüler yardım etkinliğindeki bir resepsiyonda elini sıkmışım" dedi. Eski ABD başkanı ayrıca Carroll için “O benim tipim değil” ifadelerini de kullandı.