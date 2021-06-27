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Donald Trump meydanlara döndü: Amerika'yı geri alacağız ve bunu yakında yapacağız

ABD eski Başkanı Donald Trump, Kasım 2020’de ABD Başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından, miting alanlarına geri döndü. Ohio eyaletinin Wellington kentinde düzenlenen mitingde Trump, Biden yönetiminin göçmenlik politikalarını eleştirirken,2022 yılında yapılacak ara seçimleri ile ilgili, “Meclisi geri alacağız, Senato'yu geri alacağız, Amerika'yı geri alacağız ve bunu yakında yapacağız" dedi. Joe Biden ile yapılan seçimi kazandığı söylemini yineleyen Trump, "Seçimi iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün" şeklinde konuştu.

27 Haziran 2021 Pazar 21:36
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Donald Trump meydanlara döndü: Amerika'yı geri alacağız ve bunu yakında yapacağız

ABD eski başkanı Donald Trump, Kasım 2020’de düzenlenen seçim öncesi katıldığı mitinglerden yaklaşık 7 ay sonra ilk kez meydanlara döndü.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Trump, mevcut başkan Joe Biden’a eleştirilerde bulundu.

Biden’ın göçmen politikalarını eleştiren Trump, 2022 ara seçimlerinde Kongre'deki çoğunluğu geri almak için Cumhuriyetçilere motivasyon konuşması yaptı.

Kasım 2020 seçimlerini kazandığı iddiasını yineleyen Trump, "Seçimi iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün" dedi.

Trump, özellikle ABD’nin güneyinden ülkeye giriş yapan göçmenlerle ilgili Joe Biden’ı eleştirirken, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor" dedi.

Mevcut Başkan Joe Biden yönetimi ise daha önce Trump’ın göçmen politikasını insanlık dışı olarak nitelendirmişti.

2022’de düzenlenecek ara seçimlerle ilgili de konuşan Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’daki çoğunluğu sağlayacağını söyledi.

Trump, “Meclisi geri alacağız, Senato'yu geri alacağız, Amerika'yı geri alacağız ve bunu yakında yapacağız" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ohio eyaletinde düzenleyeceği miting için binlerce kişi uzun konvoylar oluştururken, Ohio mitingi sonrası eski Başkan Trump’ın meydanlara yeniden dönebileceği dile getirildi.

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Donald Trump
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