Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar

Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından "2021 Nobal Barış Ödülü"'ne aday gösterildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 13:04
631 Okunma
Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki "tarihi barış anlaşması"na sağladığı katkılar gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Tybring-Gjedde, Nobel Komitesi'ne yazdığı adaylık mektubunda, Trump yönetiminin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin kurulmasında kilit bir rol oynadığına dikkat çekerek "Diğer Ortadoğu ülkelerinin BAE'nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma Ortadoğu'yu bir işbirliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir ezber bozucu niteliğinde olabilir" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın daha önce Kuzey ve Güney Kore ile Hindistan-Pakistan görüşmeleri arasında da kilit rol oynadığını mektubunda belirten Christian Tybring-Gjedde, Norveç'teki muhafazakar eğilimli popülist bir partinin üyesi.

Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 2018 yılında da ABD'li 18 Cumhuriyetçi kongre üyesi tarafından Nobel Komitesi'ne bir mektup gönderilmişti. 

Mektupta, "Trump'ın Kore savaşının sonlandırılmasındaki çalışmaları, Kore yarımadasını nükleerden arındırması ve bölgeye barışı getirmesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiği belirtilmişti.

Mektupta, "Dünyamıza barış getirmek amacıyla yorulmak bilmeden çalıştığı için Trump'tan başka hiç kimse ödülü daha fazla haketmiyor" ifadeleri yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpNobel Barış Ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor
İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor
Oxford, aşı denemesini askıya aldı
Oxford, aşı denemesini askıya aldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim