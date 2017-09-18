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Donald Trump'tan BM'ye eleştiri: Yönetim kötü

Trump, "Birleşmiş Milletler, bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadı" dedi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 21:10
Donald Trump'tan BM'ye eleştiri: Yönetim kötü

ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler, bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadı" dedi.

Trump, ABD tarafından BM'de düzenlenen "BM Reformu" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, kuruluşun yönetim ve bütçe konularında reform yapması gerektiğini söyledi.

Donald Trump konuşmasına, BM'nin hemen yanındaki "Trump Tower'ı" ima ederek "Caddenin karşısından bakınca büyük potansiyel görüyorum" diyerek başladı.

Temsil edilen kişilere daha iyi hizmet verilmesi gerektiğini de vurgulayan Trump, BM'nin kalkınma, yönetim, barış ve güvenlik konularında daha iyi işler ortaya koyabileceğini ifade etti.

BM'nin muhtaçlara yardım ve barışı koruma gibi çok saygın vazifeleri olduğunu kaydeden Trump, "Birleşmiş Milletler, bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadı. 2000 yılından bu yana BM'nin normal bütçesi yüzde 140, personel sayısı da ise iki katından fazla artmasına rağmen bu yatırımla orantılı neticeler göremiyoruz" dedi.

BM'nin bürokrasi yerine insanlara odaklanması gerektiğini belirten Trump, "BM'nin dünyadaki insanların tekrar güvenini kazanmasını istiyoruz. Bunun için BM bütün yönetim birimlerini hesap verebilir hale getirmeli, süreç yerine sonuçlara odaklanmalı" diye konuştu.

Trump, BM bütçesine yapılan katkıların da orantılı olması gerektiğini kaydederek "BM'de hiçbir üye ülke tek başına orantısız külfet omuzlamamalı. Bu finansal olarak da askeri olarak da orantısız olmamalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bürokrasinin azaltılması, sistemin yenilenmesi ve BM'nin ana misyonunu daha iyi yapması için kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

DEKLARASYONU 128 ÜLKE İMZALADI

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de bugünün BM reformu için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Haley, ABD'nin hazırladığı ve bütçe, bürokrasi ve yönetim konularında yapılması istenen reformlara odaklanan 10 maddeden oluşan BM reformu deklarasyonuna 193 üyenin tamamının destek vermesini beklediklerini kaydederek reform için tüm ülkelerin birlik olmasının önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu reform deklarasyonunu 128 ülkenin imzaladığı, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden Fransa, Rusya ve Çin'in imzacı ülkeler arasında olmadığı belirtildi.

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