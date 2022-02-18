Donetsk'te patlama sesi duyuldu!

Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki sıcaklığını korurken Rus haber ajansı RIA Novosti muhabiri, Donetsk'in merkezinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, “Şehrin merkezin şiddetli patlama meydana geldi” diye bildirdi. Patlamanın, hükümet binasının yakınında bir aracın havaya uçurulmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk'ta yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ifade ederek, bölgedeki sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar aldıklarını ifade etmişti. Bölge yönetimleri, "eli silah tutan" erkeklerin ise bölgede kalmalarını talep etti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlıları Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.