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Donmuş bataklıktaki timsahın hayatta kalma çabası

Soğuk havalara teslim olan ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Shallotte River Swamp Park'ta kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü...

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:26
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Soğuk havalara teslim olan ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Shallotte River Swamp Park'ta kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.

Parktaki donmuş bataklıkta bulunan timsahın burnunu yüzey üstünde tutarak hayatta kalmaya çalışması kameralara yansıdı. 

Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen videoda, 'uyuşuk' kanlı olmakla bilinen timsahın sadece burun kısmını yüzeyin üstünde tutarak hayatta kaldığı görülüyor.

Uzmanlara göre timsahlar, bulundukları sulak alanın donma zamanının geldiğini içgüdüsel olarak anlıyor ve o sırada burunlarını yüzeyin üzerinde tutacak pozisyonu alıyor. Donmuş gölün yüzeyinden sadece ağızlarını çıkaran timsahlar vücut sıcaklıklarını düşürerek, metabolizmalarını yavaşlatıyor ve soğuk havaya karşı koyuyorlar.

Timsahlar birkaç gün donmuş halde bu şekilde durabiliyor ve daha sonra da buzlar eridiğinde yüzmeye devam ediyor. 

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