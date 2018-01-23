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Donmuş dışkıyı meteor sandılar

Hindistan'ın kuzeyindeki bir köyün sakinleri gökten düşen cisimlerle heyecanlandı.

23 Ocak 2018 Salı 18:27
Donmuş dışkıyı meteor sandılar
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Hindistan'ın kuzeyindeki bir köyün sakinleri gökten düşen cisimlerle heyecanlandı. Bunları Dünya dışından gelen ve değeri olan meteor sana köylülerden bazıları, yere düşen cisimleri evlerine götürdü. Gerçek ise çok farklıydı.

Köylüler, olayı yetkililere haber verdi. Toplam ağırlıkları 10 ila 12 kiloyu bulan cisimleri inceleyen uzmanlar köyün sakinlerine pek ummadıkları bir cevap verdi.

Köylülerin, Dünya dışından gelen taşlar sandıkları şeyler aslında bir uçağın tuvaletinden atılan donmuş dışkılardı.

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