Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Dorian yok ederek ABD’ye ilerliyor

Atlas Okyanusu açıklarında başlayan ve önceki gün Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası şiddetini yitirse de yıkım saçarak ilerlemeye devam ediyor. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nın bölgede en az 30 kişiyi öldürdüğü açıklandı. ABD'nin doğu kıyılarına güç kazanarak ulaşan Dorian Kasırgası'nın Güney Carolina eyaletinde sel ve su baskınlarına sebep olduğu açıklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 08:50
Dorian yok ederek ABD’ye ilerliyor

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30’a yükseldiğini bildirdi.

Bahamalar’da çok sayıda market ve mağaza talan edildi.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar’da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar’da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bahamalar’da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, bölgeye 8 ton gıda yardımı gönderecek.

Yetkililer Bahamalar’ı çok sert vuran Dorian’ın ABD’de de büyük hasara yol açacağını tahmin ediyor.

ABD’YE ULAŞTI

ABD’nin doğu kıyılarına ulaşan, güç kazanarak kategori 3’e yükselen ve bir süre sonra yeniden kategori 2 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve yağmur Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden olurken, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dorian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
tomac narco ifşa 2019-09-06 09:32:01

tomac bahiscilerden goturdugun paranın ifsası baslıyor sıra sende ve yancılarında tüm kirli polisler teşkilattan lav edilene kadar durulmuyacak... T.i.T

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
IMF'nin yeni başkanı için yaş sınırı kaldırıldı
IMF'nin yeni başkanı için yaş sınırı kaldırıldı
El bagajından 6 günlük bebek çıktı
El bagajından 6 günlük bebek çıktı
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim