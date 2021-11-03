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Dört mevsime veda!

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle Kuzey Yarımküre'nin orta enlemlerinde mevsimlerin değişmeye başladığını, yaz aylarının uzadığını, kış aylarının ise kısaldığını açıkladı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:58
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Dört mevsime veda!
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Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle yazların daha uzun ve daha sıcak olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Yalnız değilsiniz ve haklısınız. Geleneksel dört mevsim gerçekten değişmeye başladı.

Konuyla ilgili araştırmanın raporu, bilim insanları Jiamin Wang ve Yuping Guan tarafından Jeofizik Araştırma Dergisi'nde küresel ısınmayla değişen dört mevsim başlıklı yazıyla yayınlandı.

Yazlar uzuyor, kışlar kısalıyor

Wank ve Guan, Kuzey Yarımküre'nin orta enlemlerinde ortalama yaz uzunluğunun 1952 ile 2011 arasında 78 günden 95 güne yükseldiğini, kış uzunluğunun ise 76 günden 73 güne düştüğünü ortaya koydu.

Araştırmada yazın başlangıcı, en sıcak günün yüzde 25'i oranına ulaşan sıcak günler olarak kabul edildi. Kış ise, en soğuk günün yüzde 25 oranına düştüğü zamanlar olarak kabul edildi.

Gaz emisyonlarının 21'inci yüzyıl boyunca artmaya devam edeceğini öngören Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) senaryosuna göre 2100 yılına kadar yaz 6 ay sürecek. Kışın süresi ise sadece 2 ay olacak.

Ancak mevcut krizlere müdahale edilmezse bu süre daha da kısalabilir.

Mevsim değişimi ekosistemin dengesini bozabilir

Daha uzun yazlar, güneş severler için kulağa hoş gelse de en ufak mevsimsel değişimler bile, ekosistemimizin dengesini bozabilir, örneğin mahsul üretimini olumsuz etkileyebilir veya sivrisinek kaynaklı hastalıkların oluşumunu artırabilir.

Daha uzun yazlar ayrıca sıcak hava dalgalarının ve orman yangınlarının uzunluğunu artırabilir ve daha fazla hava kirliliği kaynağı olabilir.

Genel olarak, değişen mevsimsel döngülerin çevre ve insan sağlığı üzerinde endişe verici etkileri var. 

Son Güncelleme: 03.11.2021 11:59
Anahtar Kelimeler:
Dört Mevsim
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