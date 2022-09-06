Dört yaşındaki çocuk ambulans çağırıp annesinin hayatını kurtardı

Monty Coker, 27 Ağustos’ta ülkede acil durumlarda aranan 000’ı çevirerek yanıt veren kişiye: ”Annem düştü” dedi.

Sağlık ekibi eve vardığında camda onları bekliyordu. Monty Cocker soğukkanlı bir şekilde olup biteni anlatıp onlara yardım etti.

Paramedik Mark Small, ”Bu durumlarda çabuk davranmak çok önemli. Bir nöbet geçirip düşmüş. Düşünce kafayı çarpmak çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çabuk müdahale hayat kurtarıyor. Monty’ye hayran kaldık. Annesinin hayatını kurtardı” dedi.

13 yıldır paramedik olduğunu söyleyen Small, daha büyük çocukların telefon ettiğine rastladığını ancak ilk kez dört yaşındaki bir çocuğunu yardım istediğini söyledi.

Ekip, dün yeniden adrese gidip ona bir teşekkür belgesi sundu.

Küçük çocuğun annesi bir gün önce ona tuş kilidi olan veya olmayan telefonlardan nasıl ambulans çağrılabileceğini göstermişti. Ancak bu bilgiyi bu kadar çabuk kullanabileceğini tahmin etmiyordu.

Kendisini kötü hissettiğini, kocasını aramaya çalıştığını ancak sonrasını anımsamadığını söyleyen annesi oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.