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Dövme modeli pes ettiğini itiraf etti!

Instagram fenomeni Amber Luke, vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan dövmeleri sayesinde kısa sürede popüler oldu. Vücudunun %98’ini dövmelerle kaplatarak bambaşka bir insana dönüşen Luke, değişimi için bir servet harcadı. Bu dönüşümün kendisini daha güçlü bir insan olarak hissetmesini sağladığını ifade eden Luke, özellikle gözbebeklerine yaptırdığı dövmelerden sonra büyük bir zorluk yaşadığını ifade etti.

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:57
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Dövme modeli pes ettiğini itiraf etti!

İlk dövmesini 16 yaşında yaptırdığında fiziksel ve zihinsel sağlığında sorunlar olduğunu ifade eden Luke, dövmeleri sayesinde kendisini ifade edebilmenin yeni bir yolunu bulduğunu anlattı. Dönüşümünden pişman olmadığını belirten Luke, “Yolculuğuma ilk başladığımda 16 yaşında depresyonla mücadele ediyordum. Bunu güvenimi geri kazanmak ve olmaktan gurur duyacağım birine dönüşmek için bir fırsat olarak gördüm” diye konuştu. Instagram'da 22.000 takipçisi olan Amber, yıllar boyunca vücut modifikasyonlarına 20 bin sterlinden (405 bin TL) fazla harcadı.

ONU ANI VÜCUDUNA KAZITTI

Vücudunda 200’den fazla dövme olduğunu belirten Luke, en acıyan dövmesinin gözbebeklerine yaptırdığı mavi mürekkep olduğunu ifade etti. Görüntüsünü sevmesine rağmen gözbebeklerindeki dövmenin kendisini zorladığını söyleyen Luke, dövmesinin iyileşme döneminde tamamen kendisini çaresiz hissettiğini, haftalarca körlük yaşadığını ve gözyaşlarının renginin mavi olduğunu anlattı.

Avustralya’da yaşayan Luke, gözbebeklerine yaptırdığı dövmenin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen hayatının en travmatik dönemini yansıtmak için beline mavi gözyaşlarıyla ağlayan bir portresini çizdirdi.

Uzmanların riski bularak uyarmasına rağmen gözbebeklerine dövme yaptıran Luke, “Gözüme cam batması gibiydi. Mürekkebin her enjekte edilişinde kendimi çok kötü hissettim. Haftalarca kör oldum ve mavi gözyaşı döktüm. Daha fazla vücut modifikasyonu yaptırmamaya karar verdim. Artık pes ediyorum” dedi.

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