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DP Güzelyurt ilçe yönetimi Kalkanlı Bakım Evi’ni ziyaret etti

Demokrat Parti Güzelyurt İlçeBaşkanı Bülent Arkın başkanlığında bir heyet Kalkanlı Bakım Evi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:30
DP Güzelyurt ilçe yönetimi Kalkanlı Bakım Evi’ni ziyaret etti

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında Bakım Evi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar’dan, bakım evinin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, orada bulunan yaşlı ve hastalarla ilgilendi, sohbet etti.
Yaşlı ve hastalara karanfil de dağıtan heyet, herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı.
TAK

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Anahtar Kelimeler:
DP Güzelyurt Ilçe Yönetimi
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