Dr. Mehmet Öz, ABD’de senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı

ABD’de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye’de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün Cumhuriyetçi Parti’den ABD Senatosu'na adaylığını açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den aday olarak Senato’ya girmek için yarışacak olan Öz, Senato’ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti’den rakibi David McCormick’in ‘Öz’ün ABD’ye ne kadar bağlı olduğunu’ sorgulamasının ardından, Öz, bir açıklama yayımladı.

‘ANNEM İÇİN TÜRK VATANDAŞI OLARAK KALDIM’

ABD merkezli Fox News kanalının duyurduğu açıklamaya göre, Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçildiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi.

Öz, yaptığı açıklamada, “Çifte vatandaşlığım bu kampanyada dikkat dağıtıcı oldu. Hasta olan anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra, bir sonraki ABD Pennsylvania Senatörü olarak yemin etmeden önce yalnızca ABD vatandaşı olacağım.” dedi.

CUMHURİYETÇİ PARTİ SES YÜKSELTMİŞTİ

Salı günü, PoliticsPA web sitesi Öz’ün, tüm baskılara rağmen Türk vatandaşlığını koruyacağını söylediğini öne sürmüştü. Ancak Öz’ün kampanya ekibi bu iddiayı reddetti.

Öz’ün adaylığı Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimlerde rahatsızlığa yol açmıştı.. Rahatsızlığın nedeni ise Öz'ün hem Amerikan hem de Türk vatandaşlığına sahip olması. Cumhuriyetçi Parti'den eski siyasi danışman Demokrat Steve Schmidt, “Çifte vatandaş ABD Senatosu'nda hizmet edemez ve etmemelidir. Öz, Türk vatandaşlığından çıkmadan aday olamaz.” açıklamasında bulunmuştu.

YASAL BİR ENGEL BULUNMUYOR

Ancak Öz'ün adaylığının önünde yasal bir engel bulunmuyor. ABD kanunlara göre, Kongre'de görev yapan çifte uyruklulara karşı herhangi bir yasak bulunmuyor. Brookings Enstitüsü'nde araştırma görevlisi Molly Reynolds, “Kongre'de görev yapmak için gereken tek nitelik yaş, Senato için en az dokuz yıl ABD vatandaşı olmak ve seçim sırasında temsil ettiğiniz eyalette yaşamak yeterli” ifadelerinde bulundu.

ABD’de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilirse Senato’ya giren ilk Müslüman olacak.