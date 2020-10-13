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DSÖ: Aşı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021’in başında hazır olacağını açıkladı.

13 Ekim 2020 Salı 09:34
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DSÖ: Aşı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021’in başında hazır olacağını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi. Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve İngiltere’deki aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin sorusunu, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao cevapladı.

Dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Swaminathan, “Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok cesaret verici. Bildiğiniz gibi şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10’u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek.” dedi.

Dr. Swaminathan, Covid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021’in başında hazır olacağını bildirdi. Bilim insanı Swaminathan, Covid-19 için pek çok adayı olmasının, etkili ve güvenli bir Covid-19 aşısı bulunma şansını artırdığına dikkati çekti. DSÖ Genel Direktör Yardımcısı ve İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Sorumlusu Dr. Simao ise “Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek.” dedi.

Simao, DSÖ’nün Covid-19 aşısı için “ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.

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