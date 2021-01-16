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DSÖ: Aşı pasaportunu tavsiye etmiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası seyahatler için 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 10:07
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DSÖ: Aşı pasaportunu tavsiye etmiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

COVID-19 aşıları için küresel dayanışma çağırısı yapan Ghebreyesus, "Sağlık çalışanları bitap düştü ve sağlık sistemleri gerildi. Bazı ülkelerde de oksijen kaynaklarının tehlikeli derecede azaldığını görüyoruz" dedi.

Aşılarda eşit dağıtım memnuniyeti

DSÖ Acil Durum Komitesi'nin salgını ele almak için bu hafta toplandığını aktaran Ghebreyesus, "Komite'nin, COVID-19 aşılarının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulamasından memnuniyet duydum" açıklamasını yaptı.

Ghebreyesus, aşılamalarda sağlık çalışanları ve en yüksek risk altındaki kişilere öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Aşı pasaportunu tavsiye etmiyoruz"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise bir soru üzerine Komite'nin "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını" tavsiye etmediğini vurguladı.

Komite'den yapılan yazılı açıklamada ise COVID-19 salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" devamına karar verildiği belirtildi.

Son aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" ilişkin de Komite, "Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti" açıklamasını yaptı.

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