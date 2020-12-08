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DSÖ: Aşılar "bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu ancak toplumda "bağışıklık duvarı" oluşturabilme kabiliyetinden çok uzakta olduklarını söyledi.

08 Aralık 2020 Salı 16:44
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DSÖ: Aşılar "bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Salgında, birinci, ikinci dalga gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında COVID-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.

"Aşılar, salgın için harika araçlar"

Harris, "Aşılar harika araçlar ve salgında çok yardımcı olacaklar. Ancak artan risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hala çok uzakta" dedi.

Vaka sayılarındaki artışı ve salgındaki dalgalanmaları engelleyebilmek için yapılması gerekenin, halk sağlığı önlemlerine uyulması olduğunu vurgulayan Harris, sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Harris, "Bu yoğun bulaşıyı durdurmak için bu saydığım şeyler, her zamankinden daha büyük bir titizlikle yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son günlerde Cenevre'de düzenlediği basın toplantılarında, aşıların COVID-19 salgınını sona erdirmek için tek başına yeterli olamayacağı, diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
DSÖDünya Sağlık ÖrgütüMargaret Harris
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