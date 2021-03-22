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DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus , DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin mevcut verilere göre AstraZeneca aşısının pıhtılaşmaya neden olmadığı sonucuna vardığını hatırlattı.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:08
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DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin mevcut verilere göre AstraZeneca aşısının pıhtılaşmaya neden olmadığı sonucuna vardığını hatırlattı.

AstraZeneca'nın Şili, Peru ve ABD'de 32 binden fazla insana yapılan aşı denemesinin olumlu sonuçlarını açıkladığını kaydeden Ghebreyesus, "Aşı, semptomatik Kovid-19'u önlemede yüzde 79, hastaneye yatış ve ölümü önlemede ise yüzde 100 etkiliydi. Bu veriler, AstraZeneca aşısının güvenli ve etkili olduğunun bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

AstraZeneca'nın Kovid-19 salgını sürecinde üretilen aşılardan kar elde etmeyen tek şirket olduğunu belirten Ghebreyesus, aşı üretimini hızlandırmak ve aşıları yaymak konusunda firmanın karşılaştığı zorluklar hakkında AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ile konuştuğunu bildirdi. Ghebreyesus, "Şimdiye kadar AstraZeneca, salgın sırasında Kovid-19 aşısından kar elde etmemeyi taahhüt eden tek şirkettir. Şimdiye kadar Güney Kore'deki SK Bio ve Hindistan Serum Enstitüsü de dahil olmak üzere teknolojisini birkaç şirkete lisanslayarak aşı sermayesine önemli bir katkıda bulunan tek aşı geliştiricisidir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca
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