Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı

DSÖ: Avrupa'da vakaların yüzde 68'i Delta varyantı

banner102

DSÖ, Avrupa'da koronavirüs vakalarının yüzde 68'inin Delta varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı...

24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:32
0 Okunma
DSÖ: Avrupa'da vakaların yüzde 68'i Delta varyantı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da görülen Koronavirüs vakalarının çoğunun Delta varyantı olduğunu duyurdu.

Euronews’te yer alan habere göre, DSÖ ile birlikte Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, vakalardaki düşüşün ardından gevşetilen salgınla mücadele önlemlerinin tekrar uygulanması için çağrıda bulundu. Avrupa genelinde geçen aylarda iyileşme görülen vaka oranları Delta virüsünün yaygınlaşmasıyla tekrar tırmanışa geçti.

Kıta genelinde aktif vakaların yüzde 68'inin virüsün ilk türünden çok daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta'dan kaynaklandığı açıklandı. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, salgının gidişatına bakıldığında Delta'nın önümüzdeki aylarda dünya genelinde de Koronavirüsün baskın türü olması bekleniyor.

DSÖ Avrupa'nın açıklamasında, "Söz konusu varyant, daha güçlü bir mutant ortaya çıkmadığı müddetçe yayılmayı ve diğer türlerin yerini almayı sürdürecek" denildi.

"SOSYAL MESAFE VE MASKE KAPANMAYI DA ÖNLÜYOR"

Örgüt, geçen 4 hafta boyunca Covid-19 vakalarının artış gösterdiğinin altını çizerek hükümetlerden aşılama kampanyalarını hızlandırmalarını istedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr Hans Kluge, pandeminin bitmesine halen çok uzak olduğumuzu hatırlatarak, "Aşılamayla ilgili AB üyelerinin tüm çabalarına rağmen hala milyonlarca insanın aşılanmamış olması, onları hastanelik olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Kluge ayrıca, bilimsel verilerin tam aşılanmanın can kaybını veya hastalığı ağır geçirme riskini önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak aşının yanı sıra temizlik, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmasını tavsiye etti. Kluge, bu önlemlerin sadece salgını değil, hayatın durma noktasına geldiği kapanma süreçlerini de önlediğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDelta Varyantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da korkunç uçak kazası!
Rusya'da korkunç uçak kazası!
Bilim insanları binlerce yıllık buzda 28 yeni virüs keşfetti
Bilim insanları binlerce yıllık buzda 28 yeni virüs keşfetti
Hindistan'da sel: 47 ölü, 30 kayıp
Hindistan'da sel: 47 ölü, 30 kayıp
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim