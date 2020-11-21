DSÖ'den Avrupa uyarısı: "Pandemide Avrupa’yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor"

Koronavirüs Avrupa’da yeniden büyük hızla yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa’nın önünde zorlu bir altı ay bulunduğu uyarısında bulundu.

DSÖ Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, “Avrupa bir kez daha ABD ile birlikte salgının en hızlı yayıldığı merkez haline geldi” dedi.

Hans Kluge, kıtada son bir hafta içinde 29 bin kişinin Koronavirüsün neden olduğu Koronavirüs hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kluge ilan edilen “kısıtlama” önlemlerinin sonucu günlük vaka sayılarının azaldığını da ekledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü Avrupa Birliği’nin (AB) yıl sonuna kadar iki aşının kullanımına onay verebileceğini söylemişti.