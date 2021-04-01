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DSÖ'den Avrupa'ya 'aşı' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'nın aşı organizasyonundaki yavaşlığını vurguladı, bölgesel vaka artışlarına dikkat çekti.

01 Nisan 2021 Perşembe 11:57
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DSÖ'den Avrupa'ya 'aşı' uyarısı

Konuya ilişkin açıklamayı DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptı.

"Aşılar bize salgından kurtulmanın en iyi yolunu sunuyor" diyen Kluge, bu aşıların piyasaya sürülmesinin "kabul edilemez seviyede" yavaş olduğunu ifade etti. Kluge, bu durumun salgın sürecini uzattığını söyledi.

DSÖ yetkilisi, "Üretimi artırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve stoklarımızdaki her bir aşı şişesini kullanarak şimdi süreci hızlandırmalıyız." diye konuştu.

Vaka artışı endişe verici

DSÖ, Avrupa'nın salgın durumunun birkaç aydır görülenden daha endişe verici olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 1,5 ay önce haftalık yeni vaka sayısının 1 milyonun altına düştüğü kıtada geçen hafta 1,6 milyon yeni vakanın görüldüğü ifade edildi.

DSÖ Avrupa bölgesinde virüs kaynaklı toplam ölümlerin 1 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısının ise 45 milyonu geçmek üzere olduğu kaydediliyor.

Virüsün yayılma hızı, varyant riskini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, virüsün hızlı yayılmasının yeni varyantların gelişme riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Avrupa Bölgesel Acil Durum Direktörü Dorit Nitzan, bu konuya dikkat çekerek salgının frenlenmesinde temel hastalık tedbirlerinin hayati olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖAvrupa
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