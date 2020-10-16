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DSÖ'den Avrupa'ya uyarı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Coronavirüs günlük vaka sayılarının Avrupa'da "katlanarak arttığı" uyarısında bulundu. Kluge "Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı." dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 09:43
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DSÖ'den Avrupa'ya uyarı

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa'da gelişen epidemiyolojik durumun büyük endişe uyandırdığını" vurguladı.

Covid-19'un ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseldiğini aktaran Kluge, Avrupa kıtasında günlük ölüm rakamlarında bin sınırının aşıldığına dikkati çekti.

Kluge, Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana haftalık 700 bin kişiyle en yüksek vaka sayısının kaydedildiğini anımsatarak, toplam vaka sayısının sadece 10 gün içerisinde 6 milyondan 7 milyona yükseldiğini kaydetti.

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