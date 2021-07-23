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DSÖ'den Çin'e tepki

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Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in COVID-19'un kaynağı hakkındaki araştırmasının ikinci aşamasını reddetmesinin ardından tüm ülkelere çağrı yaparak, COVID-19'un kökenini araştırmak için "birlikte çalışılması" gerektiğini vurguladı.

23 Temmuz 2021 Cuma 15:33
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DSÖ'den Çin'e tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasarevic, konunun, siyasetle veya birilerini suçlamayla ilgili olmadığını söyledi.

Her ülkenin DSÖ ile ortaklık içinde çalışma sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Çin, DSÖ’nün koronavirüsün kaynağı hakkındaki araştırmasının ikinci aşamasına izin vermeyeceklerini açıklayarak "Laboratuvar sızıntısının soruşturması" olan bu aşamanın, "bilim ve sağduyuya aykırı" olduğunu söylemişti.

Çin'in açıklamasına tepki gösteren ABD, Pekin yönetimini sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlamıştı. 

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