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DSÖ'den Covid-19'a karşı kapsamlı mücadele çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaptı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:17
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DSÖ'den Covid-19'a karşı kapsamlı mücadele çağrısı

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde toplam vaka sayısının 10,3 milyonu geçtiğini, 506 binden fazla kişinin de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki vaka sayılarının yüzde 60'tan fazlasının geçen ay bildirildiğini ifade ederek, "Geçen hafta, yeni vaka sayıları her gün 160 bini aştı." dedi.

Salgından kurtulmak için "kapsamlı yaklaşım" uygulanmasının şart olduğunun altını çizen Ghebreyesus, ülkelere, "Sadece test, sadece fiziksel mesafe, sadece temas takibi yapmayın. Bunların hepsini birlikte yapın." tavsiyesinde bulundu.

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, bazı ülkelerin salgına karşı mücadelede ellerindeki tüm imkanları ve araçları kullanmamasından endişe duyduklarını belirterek, "Ancak salgının derslerinden biri de bir ülke hangi durumda olursa olsun, durumu tersine çevrilebilir olmasıdır. Asla geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında İtalya ve İspanya'nın salgının merkez üssü olduğunu, İspanya'dan günlük yaklaşık 10 bin, İtalya'dan ise 6 bin 500 ortalama vaka sayısı bildirildiğini anımsatan Ghebreyesus, her ülkenin de aradan geçen zamanda salgını kontrol altına almayı başardığına dikkati çekti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından en kısa zamanda kurtulmanın en iyi iki yolunun "bilimi takip etmek" ve "kapsamlı yaklaşımdan" geçtiğini vurguladı.

DSÖ olarak bugün ve yarın, dünya çapında 1000'den fazla bilim insanının katıldığı ikinci bir "araştırma ve yenilik forumu" düzenlediklerini aktaran Ghebreyesus, salgında gelinen nokta ve yapılan yeni araştırmaların bu forumda tartışılacağını da kaydetti.

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Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖKoronavirüsCoronavirüs
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