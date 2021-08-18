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DSÖ'den "Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları" uyarısı

DSÖ, Hindistan ve Afrika’da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:35
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DSÖ'den "Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün, "küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan" aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.

Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsünün "Covishield" adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.

Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.

Hindistan’daki en yaygın Kovid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.

Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.

Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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