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DSÖ'den Moderna'ya acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:36
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DSÖ'den Moderna'ya acil kullanım onayı

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir aşıya daha acil kullanım onayı geldi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona virüs aşına acil kullanım onayı verildiğini duyurularak, "Amaç ilaçların, aşıların ve tanı araçlarının acil durumla mücadele amacıyla mümkün olduğunca hızlı bir şekilde erişilebilir hale gelmesi" ifadeleri kullanıldı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Mariangela Simao da Cuma günü yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen aşı üreticilerinden ve yoksul ülkelere aşı dağıtımı sağlanan COVAX programının ana tedarikçilerinden Hindistan'ın ve diğer ülkelerin tedarik sorunu yaşaması nedeniyle daha fazla aşıya erişimin önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Moderna, bu hafta 2022'de üretim kapasitesini 3 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu. DSÖ Aşı Uzmanları Stratejik Tavsiye Kurulu (SAGE), Ocak ayında Moderna aşısının kullanımını 18 ve üstündeki kişiler için önermişti.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüCOVID19 Aşısı
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