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DSÖ'den 'virüste mutasyon' açıklaması: İngiltere ile yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

20 Aralık 2020 Pazar 13:49
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DSÖ'den 'virüste mutasyon' açıklaması: İngiltere ile yakın temastayız

DSÖ'nün açıklamasına göre, COVID-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların bilgi, sonuç ve analizleri İngiliz makamlarınca paylaşılacak.

Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülke bilgilendirilecek.

Bulaşıcılığı çok daha yüksek

İngiltere'nin güneydoğusunda COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, söz konusu türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

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