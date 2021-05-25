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DSÖ Direktörü'nden açıklama ; Bu evrimsel bir kesinlik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün ardından daha bulaşıcı ve ölümcül bir salgının ortaya çıkabileceğini ve bunun 'evrimsel kesinlikte' olduğunu söyledi.

25 Mayıs 2021 Salı 11:38
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DSÖ Direktörü'nden açıklama ; Bu evrimsel bir kesinlik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 74. toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüsün 'çok daha ölümcül ve bulaşıcı bir salgına yol açabileceğini' söyledi.

"Hiç kuşkunuz olmasın, bu dünyanın salgın tehdidiyle son karşılaşması olmayacak" diyen Ghebreyesus, "Bundan daha bulaşıcı ve daha ölümcül olma potansiyeline sahip başka bir virüsün olacağı evrimsel bir kesinliktir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs karşısında hala 'kırılgan bir durumda olduğunu' söylese de, küresel koronavirüs vakaları ve bildirilen ölüm sayısının art arda üç hafta boyunca azaldığına dikkat çekti. 

Ghebreyesus ayrıca, 'aşı krizinin salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik' olduğunu söyleyerek, tüm ülkelerin nüfusunun yüzde 10'nun eylül ayına, yüzde 30'unun da yıl sonuna kadar aşılanması için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) aşı bağışlanması çağrısında bulundu.

"Bu, sadece dört ayda 250 milyon daha fazla insanı aşılamak anlamına geliyor" diyen Ghebreyesus, aşı üreticilerinden de bu yıl ürettikleri aşıların yüzde 50'sini COVAX'a vermelerini istedi.

COVAX yoluyla 125 ülke ve ekonomiye şubat ayından bu yana 72 milyon doz aşı gönderildiğini aktaran Ghebreyesus, bu miktarın, söz konusu ülkelerin nüfusunun yüzde 1'ine "zar zor" yettiğini vurguladı.

DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle, 2021'de orta ve düşük gelirli 92 ülkeye 1,3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılmasını planlamıştı.

DSÖ'den 11 Mart'ta yapılan açıklamada ise COVAX kapsamında mayıs ayına kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı sevk edilmesinin beklendiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüTedros Adhanom GhebreyesusKoronavirüs
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